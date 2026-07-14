いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第212回
VAIOの対象ノートが1万円引き、Core 5／7はさらに5000円引き。サマーキャンペーン開催中
2026年07月14日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
対象VAIO PCが1万円引き
VAIOストアでは現在、「VAIOストア サマーキャンペーン2026」を開催中。対象となるVAIO PCのカスタマイズモデルを、本体価格から1万円引きで販売。
対象はVAIO SX12、VAIO SX14、VAIO S13、VAIO F14、VAIO F16。Core 5またはCore 7を選択すると、さらに5000円引きとなる。
また、VAIOストアで新規会員登録するともらえる最大2万5000円引きクーポンコードも併用可能。キャンペーン期間は8月5日午前9時59分まで。
おすすめは13.3型モバイル「VAIO S13」
セール価格：191,300円～
今回の対象モデルでおすすめしたいのが、13.3型ワイドの「VAIO S13」。縦横比16：10のディスプレーを採用し、最軽量構成時で約1.019kgに抑えたモバイルノートだ。
動画再生時で最大約8時間、アイドル時で最大約21時間のバッテリー駆動にも対応する。
VAIO本体には3年延長サポートが付帯し、全国送料無料。最大36回まで金利手数料0円のショッピングローンも用意している。持ち運びやすさと作業のしやすさを両立したモバイルノートを探しているなら、見ておきたいモデルだ。
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