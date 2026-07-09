ピクサー好きのオトナのためのノートPC＝VAIO 『トイ・ストーリー』レーザー刻印モデル受注開始

VAIOはディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の日本公開にあわせ、同シリーズをデザインした特別モデルを「VAIO F16」および「VAIO F14」に追加し、VAIOストア限定で受注を開始した。
「ミッキーマウス」・「くまのプーさん」・「ベイマックス」に加わるもので、最速のお届け日は7月18日の予定だ。
天板デザインには「バズ・ライトイヤーとエイリアン」および「ベストフレンズ」の2種類を用意。本体カラーはネイビーブルー、サテンゴールド、サテンシルバーの3色から選択でき、好みの組み合わせで自分だけの1台を構成できるのが特徴だ。
天板のデザインは、長野県安曇野市のVAIO本社工場にて、熟練の技術者がレーザー刻印で細やかに表現する。
また、3種類のオリジナル壁紙がプリインストールされるほか、ディズニーのロゴをあしらった特別仕様の梱包箱で届けられる。
発売を記念したキャンペーンも実施されており、2026年8月5日午前9時59分までの期間限定で、本体価格が1万円引き、インテルCore 5またはCore 7プロセッサー選択時に5000円引きとなる。
さらに、購入者特典としてエイリアンのマスコット「ひょっとも」が先着順でプレゼントされる。
PCの主なスペックは以下の通り。
★16.0型ワイド VAIO F16 トイ・ストーリーモデル
プロセッサー：インテル Core プロセッサー シリーズ1
ディスプレイ：16.0型ワイド(16:10) WQXGA 2560×1600
質量：約1.57から1.59kg
駆動時間：約11.5時間（JEITA 3.0 アイドル時）
最小構成価格：18万1500円から
★14.0型ワイド VAIO F14 トイ・ストーリーモデル
プロセッサー：インテル Core プロセッサー シリーズ1
ディスプレイ：14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080
質量：約1.23kg
駆動時間：約12.5時間（JEITA 3.0 アイドル時）
最小構成価格：17万6000円から
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