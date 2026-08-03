15万円台で買えるVAIO。14型・Core i5・メモリ16GB搭載「VAIO F14」が1万5000円引き

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

毎週木曜更新の「VAIOストア WEEKLY SALE」

VAIOストアでは、「VAIOストア WEEKLY SALE」を毎週木曜日に実施。週替わりで対象モデルを特別価格で販売しており、今週は「VAIO F14」がセール対象となっている。なお、セールモデルはスペック変更ができない固定構成での販売。次回更新は8月6日15時。

今週のセールモデルは「VAIO F14」

VAIO F14 VJF1418

169,800円 → 154,800円

セール対象の「VAIO F14（VJF1418）」は、Core i5-1334U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載した14型ノートPC。フルHDディスプレーに加え、指紋認証と顔認証のダブル生体認証に対応する。通常1年間のメーカー保証に加え、無料の3年保証が付属する。