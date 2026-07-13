RTX 5060 Ti 16GB・メモリ32GB搭載ゲーミングPCが5万円引き。アーク「ライトニングウィーク」7/15まで

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

PCパーツや周辺機器なども対象の期間限定セール

アークでは現在、「ライトニングウィーク 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器などを対象に特別価格で販売している。

デスクトップ・ノートPCカテゴリでは17製品がセール対象となっており、ゲーミングデスクトップPCやゲームノートPC、クリエイター・ワークステーションをラインアップ。セール期間は2026年7月15日23時59分までで、一部商品は台数限定で販売している。

RTX 5060 Ti・32GBメモリ搭載モデルが5万円引き

GIGABYTE AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103

299,800円 → 249,800円

「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103」は、AMD Ryzen 5 9500FとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GB DDR5メモリや1TB PCIe 4.0 SSDを備えるほか、主要パーツにAORUSブランド製品を採用。ケース前面には80％以上をメッシュ化したフロントパネルとサイドベントを採用し、独自の「Hawk Fan」とARGB空冷クーラーにより、高負荷時でも静音性を保ちつつシステムを冷却する。