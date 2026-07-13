いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第210回
RTX 5060 Ti 16GB・メモリ32GB搭載ゲーミングPCが5万円引き。アーク「ライトニングウィーク」7/15まで
2026年07月13日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
PCパーツや周辺機器なども対象の期間限定セール
アークでは現在、「ライトニングウィーク 2026」を開催中。PCパーツやゲーム、デスクトップ・ノートPC、周辺機器などを対象に特別価格で販売している。
デスクトップ・ノートPCカテゴリでは17製品がセール対象となっており、ゲーミングデスクトップPCやゲームノートPC、クリエイター・ワークステーションをラインアップ。セール期間は2026年7月15日23時59分までで、一部商品は台数限定で販売している。
RTX 5060 Ti・32GBメモリ搭載モデルが5万円引き
GIGABYTE AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103
299,800円 → 249,800円
「AORUS PRIME 3 AP3A5N6T-5103」は、AMD Ryzen 5 9500FとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GB DDR5メモリや1TB PCIe 4.0 SSDを備えるほか、主要パーツにAORUSブランド製品を採用。ケース前面には80％以上をメッシュ化したフロントパネルとサイドベントを採用し、独自の「Hawk Fan」とARGB空冷クーラーにより、高負荷時でも静音性を保ちつつシステムを冷却する。
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