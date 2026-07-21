いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第204回
RTX 50シリーズ搭載PCやゲーミングデバイスも特価。アーク「夏のボーナスセール 2026」
2026年07月21日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
RTX 50シリーズ搭載PCやPCパーツなどを特価販売
アークでは現在、「アーク 夏のボーナスセール 2026」を開催中。BTOパソコンやPCパーツ、グラフィックカード、ゲーミングデバイスなどを対象に特別価格で販売している。
セールでは特価のデスクトップPCやノートPCをはじめ、CPUやマザーボード、メモリ、SSDなどのPCパーツ、ゲーミングデバイスやアクセサリー、モニターなどをラインアップ。このほか、おすすめ自作キットや各種キャンペーンも実施しており、一部BTOモデルはタイムセール方式で予告なく対象製品が入れ替わる。
Ryzen 7・RTX 5060 Ti搭載モデルが184,800円
arkhive Gaming Custom GC-A7G56M
199,800円 → 184,800円
セール対象モデルの中では、20万円を切る価格でGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載する点が魅力。CPUにはAMD Ryzen 7 5700X、16GBメモリ、1TB SSDを搭載するほか、650W 80Plus Bronze電源とWindows 11 Homeを採用する。
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