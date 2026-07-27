いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第206回
Radeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万円台。6基ファン採用のゲーミングPCがアークでセール中
2026年07月27日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
BTOパソコンやPCパーツなどを特別価格で販売
アークでは現在、「アーク 夏のボーナスセール 2026」を開催中。BTOパソコンやPCパーツ、グラフィックカード、ゲーミングデバイスなどを特別価格で販売するほか、おすすめ自作キットや同時開催キャンペーンも実施している。セール期間は8月14日(金)11時59分まで。
Radeon RX 9060 XT 16GB搭載モデルが2万円引き
arkhive Gaming Custom GC-A7R96M
219,800円 → 199,800円
Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。16GBメモリや1TB PCIe 4.0 NVMe SSD、850W電源を備える。
Antec「FLUX M」ケースを採用し、フロント2基・ボトム3基・リア1基の計6基のファンを標準搭載。ボトムのリバースファンでグラフィックカードをダイレクトに冷却する。
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