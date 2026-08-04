いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第208回
アーク「週替りセール」でRyzen 7 9700X＆RTX 5070搭載PC発見
2026年08月04日 12時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
台数限定でBTOパソコンを特別価格で販売
アークでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPCを台数限定の特別価格で販売している。セール期間は8月5日まで。
今週はRyzen 7 9700X・GeForce RTX 5070搭載ゲーミングデスクトップをはじめ、最新GPUを搭載したモデルがセール対象。セール対象モデルはBTOメニューによるカスタマイズにも対応している。
【おすすめ】Ryzen 7 9700X・RTX 5070搭載ゲーミングデスクトップ
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
基本モデル 349,800円 → 329,800円
AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載したミニタワーゲーミングPC。32GBメモリや1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備え、WQHDで60FPSのゲームプレイをターゲットにしたモデルとなっている。
前面、天井部、右側面の一部に通気孔を設けたGIGABYTE C102 GLASSケースを採用。850W 80PLUS GOLD電源を備える。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第209回
トピックス15万円台で買えるVAIO。14型・Core i5・メモリ16GB搭載「VAIO F14」が1万5000円引き
-
第207回
トピックス今週木曜まで15万9800円。16型・Core i5・メモリ16GB搭載、3年保証付き「VAIO F16」
-
第206回
トピックスRadeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万円台。6基ファン採用のゲーミングPCがアークでセール中
-
第205回
トピックスCore i7・32GBメモリ・1TB SSD搭載。Microsoft 365付き「VAIO F14」が45,300円オフ
-
第204回
トピックスRTX 50シリーズ搭載PCやゲーミングデバイスも特価。アーク「夏のボーナスセール 2026」
-
第203回
トピックス最大6万円引きクーポン配布中。Ryzen 7・RTX 5070搭載PCも対象、STORM大決算セール
-
第202回
トピックスVAIOの対象ノートが1万円引き、Core 5／7はさらに5000円引き。サマーキャンペーン開催中
-
第201回
トピックスクーポン使えば30万円切りでRyzen 7・RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが！ STORM大決算セール開催中
-
第200回
トピックスRTX 5060 Ti 16GB・メモリ32GB搭載ゲーミングPCが5万円引き。アーク「ライトニングウィーク」7/15まで
-
第199回
トピックスVAIOの新品・旧型アウトレットセール開催中！ 「VAIO F16」などが特別価格
- この連載の一覧へ