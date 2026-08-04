アーク「週替りセール」でRyzen 7 9700X＆RTX 5070搭載PC発見

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台数限定でBTOパソコンを特別価格で販売

アークでは現在、毎週木曜日更新の「週替りセール」を開催中。ゲーミングデスクトップPCやゲーミングノートPCを台数限定の特別価格で販売している。セール期間は8月5日まで。

今週はRyzen 7 9700X・GeForce RTX 5070搭載ゲーミングデスクトップをはじめ、最新GPUを搭載したモデルがセール対象。セール対象モデルはBTOメニューによるカスタマイズにも対応している。

【おすすめ】Ryzen 7 9700X・RTX 5070搭載ゲーミングデスクトップ

arkhive Gaming Custom GC-A7G57M

基本モデル 349,800円 → 329,800円

AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070を搭載したミニタワーゲーミングPC。32GBメモリや1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備え、WQHDで60FPSのゲームプレイをターゲットにしたモデルとなっている。

前面、天井部、右側面の一部に通気孔を設けたGIGABYTE C102 GLASSケースを採用。850W 80PLUS GOLD電源を備える。