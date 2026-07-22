Core i7・32GBメモリ・1TB SSD搭載。Microsoft 365付き「VAIO F14」が45,300円オフ

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

毎週木曜更新の「VAIOストア WEEKLYセール」

VAIOストアでは、「VAIOストア WEEKLYセール」を毎週木曜に更新。今週のセールモデルを特別価格で販売する期間限定セールで、セール品はスペック変更ができない固定構成となる。次回更新は7月23日15時。

今週のセールモデルは「VAIO F14」

VAIO F14 VJF1418

270,100円 → 224,800円

今週のセールモデルは、「VAIO F14（VJF1418）」。Core i7-1355U、32GBメモリ、1TB SSDを搭載するほか、Microsoft 365 Personal（24か月版）が付属する固定構成。14.0型ワイドのフルHDディスプレーを採用したスタンダード大画面モバイルだ。