いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第205回
VAIOの新品・旧型アウトレットセール開催中！ 「VAIO F16」などが特別価格
2026年07月08日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
VAIOストア「アウトレットセール」をチェック
VAIOストアでは現在、「アウトレットセール」を開催中。新品・旧型アウトレットとして、「VAIO F16」をはじめ、「VAIO SX14-R」「VAIO SX12」「VAIO S13」「VAIO F14」などを販売している。期間は8月31日9時59分まで。
注目モデル：VAIO F16（2023年6月発売モデル）
新品・旧型アウトレット！ 133,100円～
「VAIO F16」は、縦横比16:10、解像度1920×1200ドットの16.0型ワイドディスプレイを搭載したノートPC。第13世代Intel Coreプロセッサーを採用し、Core i3-1315UからCore i7-1355Uまで選択できる。期間中はSSD 512GB／1TB搭載構成がさらにお買い得となる。
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