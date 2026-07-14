いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第211回
クーポン使えば30万円切りでRyzen 7・RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが！ STORM大決算セール開催中
2026年07月14日 16時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
最大6万円引きクーポンを配布するSTORM「大決算セール」
STORMでは現在、「大決算セール」を開催中。対象ゲーミングPCに利用できる最大6万円引きクーポンを配布しており、対象モデルの購入時に利用できる。
クーポンは最大6万円引きをはじめ、5万円引き、4万円引き、3万円引き、2万円引きの5種類を用意。Ryzen 7・RTX 5060 Ti搭載モデルをはじめ、対象モデルをラインアップしている。
STORM「大決算セール」おすすめの1台
339,900円 → クーポン利用で299,900円
「EK-97X856Ti8」は、4万円引きクーポンの対象モデル。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GB、32GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載。大画面液晶付きの簡易水冷を採用。2.8インチ液晶画面には写真や動画を表示できるほか、フロントとサイドにはRGB対応LEDラインを搭載する。
スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB NVMe SSD
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