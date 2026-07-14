クーポン使えば30万円切りでRyzen 7・RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが！ STORM大決算セール開催中

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最大6万円引きクーポンを配布するSTORM「大決算セール」

STORMでは現在、「大決算セール」を開催中。対象ゲーミングPCに利用できる最大6万円引きクーポンを配布しており、対象モデルの購入時に利用できる。

クーポンは最大6万円引きをはじめ、5万円引き、4万円引き、3万円引き、2万円引きの5種類を用意。Ryzen 7・RTX 5060 Ti搭載モデルをはじめ、対象モデルをラインアップしている。

STORM「大決算セール」おすすめの1台

EK-97X856Ti8

339,900円 → クーポン利用で299,900円

「EK-97X856Ti8」は、4万円引きクーポンの対象モデル。Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GB、32GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載。大画面液晶付きの簡易水冷を採用。2.8インチ液晶画面には写真や動画を表示できるほか、フロントとサイドにはRGB対応LEDラインを搭載する。

スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】GeForce RTX 5060 Ti 8GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】1TB NVMe SSD