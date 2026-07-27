いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第207回
今週木曜まで15万9800円。16型・Core i5・メモリ16GB搭載、3年保証付き「VAIO F16」
2026年07月27日 20時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
毎週木曜更新の「VAIOストア WEEKLY セール」
VAIOストアでは、「VAIOストア WEEKLY セール」を毎週木曜に更新。今週の対象モデルを特別価格で販売する期間限定セールで、対象製品はスペック変更ができない固定構成となる。次回更新は7月30日15時。
今週のセールモデルは「VAIO F16」
174,800円 → 159,800円
今週のセールモデルは、「VAIO F16（VJF1618）」。Core i5-1334U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載するほか、16.0型ワイドのWUXGAディスプレーや指紋認証・顔認証に対応。通常1年保証に加え、無料の3年延長サポートが付属する固定構成となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第206回
トピックスRadeon RX 9060 XT 16GB搭載で19万円台。6基ファン採用のゲーミングPCがアークでセール中
-
第205回
トピックスCore i7・32GBメモリ・1TB SSD搭載。Microsoft 365付き「VAIO F14」が45,300円オフ
-
第204回
トピックスRTX 50シリーズ搭載PCやゲーミングデバイスも特価。アーク「夏のボーナスセール 2026」
-
第203回
トピックス最大6万円引きクーポン配布中。Ryzen 7・RTX 5070搭載PCも対象、STORM大決算セール
-
第202回
トピックスVAIOの対象ノートが1万円引き、Core 5／7はさらに5000円引き。サマーキャンペーン開催中
-
第201回
トピックスクーポン使えば30万円切りでRyzen 7・RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが！ STORM大決算セール開催中
-
第200回
トピックスRTX 5060 Ti 16GB・メモリ32GB搭載ゲーミングPCが5万円引き。アーク「ライトニングウィーク」7/15まで
-
第199回
トピックスVAIOの新品・旧型アウトレットセール開催中！ 「VAIO F16」などが特別価格
-
第198回
トピックスMSI厳選パーツ採用。RTX 5070搭載ゲーミングPCを週替わりセールで4万円引き
-
第197回
トピックスVAIO PC本体が1万円オフに加え、Core 5・Core 7搭載モデルはさらにお得。VAIOストア サマーキャンペーン
- この連載の一覧へ