今週木曜まで15万9800円。16型・Core i5・メモリ16GB搭載、3年保証付き「VAIO F16」

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毎週木曜更新の「VAIOストア WEEKLY セール」

VAIOストアでは、「VAIOストア WEEKLY セール」を毎週木曜に更新。今週の対象モデルを特別価格で販売する期間限定セールで、対象製品はスペック変更ができない固定構成となる。次回更新は7月30日15時。

今週のセールモデルは「VAIO F16」

VAIO F16 VJF1618

174,800円 → 159,800円

今週のセールモデルは、「VAIO F16（VJF1618）」。Core i5-1334U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載するほか、16.0型ワイドのWUXGAディスプレーや指紋認証・顔認証に対応。通常1年保証に加え、無料の3年延長サポートが付属する固定構成となっている。