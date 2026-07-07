いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第204回
最大6万円引きクーポン配布中。Ryzen 7・RTX 5070搭載PCも対象、STORM大決算セール
2026年07月07日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
最大6万円引きクーポンを配布するSTORM「大決算セール」
STORMでは現在、「大決算セール」を開催中。対象モデルで利用できる最大6万円引きクーポンを配布しており、対象製品をお得に購入できる。在庫がなくなり次第終了となるため、気になるモデルがある場合は早めにチェックしておきたい。
STORM「大決算セール」おすすめの1台
395,000円
「EK-97X857」は、AMD Ryzen 7 9700XとGeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB NVMe SSDを搭載したゲーミングデスクトップPC。ケース内部には写真や動画を表示できる2.8インチ液晶を備えた大画面液晶付きの簡易水冷を採用し、性能だけでなく見た目にもこだわった構成となっている。
スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】1TB NVMe SSD
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