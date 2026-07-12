Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第73回
メジャーメーカーの3万円台タブレット これなら安くても安心【プライムデー】
2026年07月12日 14時30分更新
iPadは値上がりして手が届かない、映像を見るのが中心だから安価なタブレットで十分。でもよく知らないメーカーだと買いにくい……そんな人にピッタリな有名メーカーのAndroidタブレットがプライムデーでセール中！
ミドルクラスとして十分な性能を装備
それでいてWi-Fiモデルが3万円台半ば、5Gモデルも4万円台半ば
そのAndroidタブレットが「Galaxy Tab A11+」。滑らか表示が可能な90Hz対応の11型液晶（1920×1200）、ミドルクラスのCPU「MediaTek MT8775」、6GBメモリー、128GBストレージ、7040mAhバッテリーなどを搭載。さらにスピーカーもクアッド仕様なので、縦画面でも横画面でもステレオでサウンドを楽しめます。
「Galaxy Tab A11+」については以下の記事もチェック！
「手軽に使えるタブレットが欲しいけれど、どれを選べばいいかわからない……」そんな悩みを持つ人にオススメなのが「Galaxy Tab A11+」です。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB （Wi-Fi）｜AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜11.0インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー7,040mAh｜477.0g｜Android｜SM-X230NZAAXJP
今回のセール価格は28％オフの3万4770円。外で使いたいなら、5G通信機能付きのSIMフリーモデルもいいかも。価格差は案外小さい4万4952円。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB 5G（SIMフリー）｜AI対応｜グレー｜タブレット｜Samsung純正 国内正規品｜2025年発売｜11.0インチ｜128GB(最大2TB拡張)｜バッテリー7,040mAh｜482.0g｜Android｜SM-X238QZAASJP
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