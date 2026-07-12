メジャーメーカーの3万円台タブレット　これなら安くても安心【プライムデー】

iPadは値上がりして手が届かない、映像を見るのが中心だから安価なタブレットで十分。でもよく知らないメーカーだと買いにくい……そんな人にピッタリな有名メーカーのAndroidタブレットがプライムデーでセール中！

ミドルクラスとして十分な性能を装備

それでいてWi-Fiモデルが3万円台半ば、5Gモデルも4万円台半ば

そのAndroidタブレットが「Galaxy Tab A11+」。滑らか表示が可能な90Hz対応の11型液晶（1920×1200）、ミドルクラスのCPU「MediaTek MT8775」、6GBメモリー、128GBストレージ、7040mAhバッテリーなどを搭載。さらにスピーカーもクアッド仕様なので、縦画面でも横画面でもステレオでサウンドを楽しめます。

今回のセール価格は28％オフの3万4770円。外で使いたいなら、5G通信機能付きのSIMフリーモデルもいいかも。価格差は案外小さい4万4952円。