Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第69回
有線LANを高速化しよう！ 2.5GbEに10GbE、ハブもカードも安くなってきた
2026年07月11日 21時20分更新
どんどん規格が新しくなっていく無線LANに対して、長らく1Gbps止まりだった有線LAN。でもようやく、2.5GbEに10GbEとより高速化された規格のハブやカードが入手しやすくなってきました。プライムデーでオトクな製品をピックアップします。
2.5GbEのハブは1万円以下に
今使っているPCが対応するなら、そろそろ購入のタイミング
まずはおなじみプラネックスの8ポートの2.5GbEハブ「FX2G-08EM2」。Realtekの最新チップを採用して、低発熱・省電力が売りとのこと。価格は記事執筆時点ではクーポン適用で8451円。
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|プラネックス Planex 8ポート 2.5GBASE-T 高速 省電力 スイッチングハブ FX2G-08EM2
続いては、UGREENの5ポートの2.5GbEハブ。セールでの価格は4927円とより手頃。2.5GbEは既存のカテゴリー5eのケーブルがそのまま使えるのも便利な点。
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|UGREEN スイッチングハブ 2.5Gbps 5ポート Giga対応 10/100/1000/2500Mbps ギガビット lanケーブル ハブ lan 分配器 壁掛け対応 プラグ＆プレイ 高速 省電力 ファンレス静音設計
10GbEもようやく手に届く範囲内に
さらに高速な10GbE対応のLANカード。バッファロー「LGY-PCIE-MG3/N」で価格は1万円強。10GbE対応機器は発熱量が多いのが課題ですが、大型ヒートシンクで安定動作が売り。PCIe 4.0×1対応なので、スロットを選ばないのも◎です（PCIe 3.0スロットでも速度はやや制限がつくが利用は可能）。
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|【Amazon.co.jp限定】バッファロー 10Gbps 10GbE LANボード PCIe Gen4.0 ×1レーン マルチギガ 【Windows 11 / 10 ・ Windows Server 2025 / 2022 / 2019 / 2016 対応】 3年保証 LGY-PCIE-MG3/N
フルポートで10GbE対応のハブもかなり手に届くように。バッファロー「LXW-10G5/N」はセール価格で3万円強。温度に応じて回転数を制御するファン搭載で、安定動作と静音性を両立するとか。
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|【Amazon.co.jp限定】バッファロー 5ポート 全ポート 10G スイッチングハブ LANハブ 10Gbps 10GbE 金属筐体 冷却ファン ループ検知 マグネット付属 壁掛け対応 電源外付け LXW-10G5/N
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