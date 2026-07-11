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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第69回

有線LANを高速化しよう！ 2.5GbEに10GbE、ハブもカードも安くなってきた

2026年07月11日 21時20分更新

文● 二子／ASCII

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　どんどん規格が新しくなっていく無線LANに対して、長らく1Gbps止まりだった有線LAN。でもようやく、2.5GbEに10GbEとより高速化された規格のハブやカードが入手しやすくなってきました。プライムデーでオトクな製品をピックアップします。

フルポートで10GbE対応したハブもセール中！（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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2.5GbEのハブは1万円以下に
今使っているPCが対応するなら、そろそろ購入のタイミング

　まずはおなじみプラネックスの8ポートの2.5GbEハブ「FX2G-08EM2」。Realtekの最新チップを採用して、低発熱・省電力が売りとのこと。価格は記事執筆時点ではクーポン適用で8451円。

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プラネックス Planex 8ポート 2.5GBASE-T 高速 省電力 スイッチングハブ FX2G-08EM2
プライムデーでプラネックス「FX2G-08EM2」を入手

　続いては、UGREENの5ポートの2.5GbEハブ。セールでの価格は4927円とより手頃。2.5GbEは既存のカテゴリー5eのケーブルがそのまま使えるのも便利な点。

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UGREEN スイッチングハブ 2.5Gbps 5ポート Giga対応 10/100/1000/2500Mbps ギガビット lanケーブル ハブ lan 分配器 壁掛け対応 プラグ＆プレイ 高速 省電力 ファンレス静音設計
プライムデーでUGREEN「2.5Gbpsハブ 5ポート」を入手

10GbEもようやく手に届く範囲内に

　さらに高速な10GbE対応のLANカード。バッファロー「LGY-PCIE-MG3/N」で価格は1万円強。10GbE対応機器は発熱量が多いのが課題ですが、大型ヒートシンクで安定動作が売り。PCIe 4.0×1対応なので、スロットを選ばないのも◎です（PCIe 3.0スロットでも速度はやや制限がつくが利用は可能）。

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プライムデーでバッファロー「LGY-PCIE-MG3/N」を入手

　フルポートで10GbE対応のハブもかなり手に届くように。バッファロー「LXW-10G5/N」はセール価格で3万円強。温度に応じて回転数を制御するファン搭載で、安定動作と静音性を両立するとか。

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【Amazon.co.jp限定】バッファロー 5ポート 全ポート 10G スイッチングハブ LANハブ 10Gbps 10GbE 金属筐体 冷却ファン ループ検知 マグネット付属 壁掛け対応 電源外付け LXW-10G5/N
プライムデーでバッファロー「LXW-10G5/N」を入手

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