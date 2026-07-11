有線LANを高速化しよう！ 2.5GbEに10GbE、ハブもカードも安くなってきた

どんどん規格が新しくなっていく無線LANに対して、長らく1Gbps止まりだった有線LAN。でもようやく、2.5GbEに10GbEとより高速化された規格のハブやカードが入手しやすくなってきました。プライムデーでオトクな製品をピックアップします。

2.5GbEのハブは1万円以下に

今使っているPCが対応するなら、そろそろ購入のタイミング

まずはおなじみプラネックスの8ポートの2.5GbEハブ「FX2G-08EM2」。Realtekの最新チップを採用して、低発熱・省電力が売りとのこと。価格は記事執筆時点ではクーポン適用で8451円。

続いては、UGREENの5ポートの2.5GbEハブ。セールでの価格は4927円とより手頃。2.5GbEは既存のカテゴリー5eのケーブルがそのまま使えるのも便利な点。

10GbEもようやく手に届く範囲内に

さらに高速な10GbE対応のLANカード。バッファロー「LGY-PCIE-MG3/N」で価格は1万円強。10GbE対応機器は発熱量が多いのが課題ですが、大型ヒートシンクで安定動作が売り。PCIe 4.0×1対応なので、スロットを選ばないのも◎です（PCIe 3.0スロットでも速度はやや制限がつくが利用は可能）。

フルポートで10GbE対応のハブもかなり手に届くように。バッファロー「LXW-10G5/N」はセール価格で3万円強。温度に応じて回転数を制御するファン搭載で、安定動作と静音性を両立するとか。