ファーウェイ、9000円切りでWi-Fi 7＆2.5GbE対応の無線LANルーター「HUAWEI WiFi BE3」

ファーウェイ・ジャパンは、Wi-Fi 7対応の無線LANルーター「HUAWEI WiFi BE3」を発表。Amazon.co.jpおよび、ファーウェイ公式オンラインショップですでに販売を開始している。価格は8800円。
HUAWEI WiFi BE3はデュアルバンド（2.4GHz帯＋5GHz帯）をサポートしたWi-Fi 7対応ルーターで無線LAN部の最大速度は5GHz帯で2882Mbps、2.4GHz帯で688Mbps。Wi-Fi 7の特徴であるMLO（マルチリンクオペレーション）技術により、2.4GHz帯＋5GHz帯での同時接続が可能で、高速通信と高信頼性の両方のメリットが得られる。
有線LANでもWAN/LAN両対応の2.5GbE端子を用意（ほかにGbE端子×3）。最近多くなってきた1Gbpsオーバーの光回線の実力を発揮できるほか、ファーウェイ独自のメッシュ技術に対応しており、同社製ルーターを複数台導入することで広い家でも安定した接続を可能にする。
日本向けにIPoE、IPv4 over IPv6をサポート。回線の自動認識機能によって、各社の光回線で利用できる。スマホからは、専用アプリ「HUAWEI AI Life」を利用すると、家全体のカバレッジやデバイスの接続状況を可視化。ペアレンタルコントロールの設定についても簡単にできる。
本体サイズは約280×215×61.5mm（アンテナ展開時）、重量は約436g。
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