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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第68回

スマートウォッチ初心者ならこれで決まり！ 1万円以下で機能豊富でデザインも◎

2026年07月11日 20時40分更新

文● 二子／ASCII

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　世の中にはスマートウォッチ未体験の人はまだまだ多いようです。製品数が多くてどれを買えばいいかわからないし、そもそもどの程度役立つかわからないのに、数万円払うのは……という人は多いんですよね。

　そこでオススメなのが1万円以下で買える製品。比較的小型の画面で「スマートバンド」と呼ばれることも多いタイプですが、その中でも決定版とも言える製品がプライムデーで大幅割引されていたので紹介します！

ファーウェイ

「HUAWEI Band 11 Pro」がセールで1万円切りで買い！ GPS搭載で機能も充実してます（画像をタップすると外部サイトに移動します）

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1万円以下で機能充実のスマートウォッチ
14日間のバッテリー持ちも◎

　その製品がファーウェイの「HUAWEI Band 11 Pro」。プライムデーでは22％オフの9240円！　睡眠や心拍数、各種運動のモニタリング機能を搭載して、さらにGPSも内蔵しているので、ウォーキングやジョギング時にスマホを一緒に持って出なくても、どこを歩いた／走ったかを正確に記録できます。

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック

　このルート記録機能があると、昨日はどこそこまで行った、以前はあそこに行った、次はさらに先まで……と毎日のウォーキング／ジョギングが習慣化していくんです！

ファーウェイ

画面は明るく、直射日光下でも情報が読み取りやすいです

　あとスマートなデザインも◎。1万円以下のスマートウォッチだと、見た目がショボいんじゃない？ と思われるかもしれませんが、アルミのケースに鮮やかな画面を搭載し、情報もハッキリ見られて、日常的に装着しても問題なし。フルオロエラストマーとナイロンの2タイプのベルトがあるので、運動をどのくらいするかで選べます。

Image from Amazon.co.jp
HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 グリーン

　通常使用でバッテリー持ちが約14日間というのもうれしい、HUAWEI Band 11 Pro。スマートウォッチ初心者の1台目にどうぞ！

プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro ブラック」を入手
 
プライムデーでファーウェイ「HUAWEI Band 11 Pro グリーン」を入手

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