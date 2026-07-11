スマートウォッチ初心者ならこれで決まり！ 1万円以下で機能豊富でデザインも◎

世の中にはスマートウォッチ未体験の人はまだまだ多いようです。製品数が多くてどれを買えばいいかわからないし、そもそもどの程度役立つかわからないのに、数万円払うのは……という人は多いんですよね。

そこでオススメなのが1万円以下で買える製品。比較的小型の画面で「スマートバンド」と呼ばれることも多いタイプですが、その中でも決定版とも言える製品がプライムデーで大幅割引されていたので紹介します！

1万円以下で機能充実のスマートウォッチ

14日間のバッテリー持ちも◎

その製品がファーウェイの「HUAWEI Band 11 Pro」。プライムデーでは22％オフの9240円！ 睡眠や心拍数、各種運動のモニタリング機能を搭載して、さらにGPSも内蔵しているので、ウォーキングやジョギング時にスマホを一緒に持って出なくても、どこを歩いた／走ったかを正確に記録できます。

このルート記録機能があると、昨日はどこそこまで行った、以前はあそこに行った、次はさらに先まで……と毎日のウォーキング／ジョギングが習慣化していくんです！

あとスマートなデザインも◎。1万円以下のスマートウォッチだと、見た目がショボいんじゃない？ と思われるかもしれませんが、アルミのケースに鮮やかな画面を搭載し、情報もハッキリ見られて、日常的に装着しても問題なし。フルオロエラストマーとナイロンの2タイプのベルトがあるので、運動をどのくらいするかで選べます。

通常使用でバッテリー持ちが約14日間というのもうれしい、HUAWEI Band 11 Pro。スマートウォッチ初心者の1台目にどうぞ！