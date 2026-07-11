Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第68回
スマートウォッチ初心者ならこれで決まり！ 1万円以下で機能豊富でデザインも◎
2026年07月11日 20時40分更新
世の中にはスマートウォッチ未体験の人はまだまだ多いようです。製品数が多くてどれを買えばいいかわからないし、そもそもどの程度役立つかわからないのに、数万円払うのは……という人は多いんですよね。
そこでオススメなのが1万円以下で買える製品。比較的小型の画面で「スマートバンド」と呼ばれることも多いタイプですが、その中でも決定版とも言える製品がプライムデーで大幅割引されていたので紹介します！
1万円以下で機能充実のスマートウォッチ
14日間のバッテリー持ちも◎
その製品がファーウェイの「HUAWEI Band 11 Pro」。プライムデーでは22％オフの9240円！ 睡眠や心拍数、各種運動のモニタリング機能を搭載して、さらにGPSも内蔵しているので、ウォーキングやジョギング時にスマホを一緒に持って出なくても、どこを歩いた／走ったかを正確に記録できます。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 ブラック
このルート記録機能があると、昨日はどこそこまで行った、以前はあそこに行った、次はさらに先まで……と毎日のウォーキング／ジョギングが習慣化していくんです！
あとスマートなデザインも◎。1万円以下のスマートウォッチだと、見た目がショボいんじゃない？ と思われるかもしれませんが、アルミのケースに鮮やかな画面を搭載し、情報もハッキリ見られて、日常的に装着しても問題なし。フルオロエラストマーとナイロンの2タイプのベルトがあるので、運動をどのくらいするかで選べます。
|Image from Amazon.co.jp
|HUAWEI Band 11 Pro GPS搭載 スマートウォッチ 8.99mm/18g薄型軽量ボディ 高輝度 2000nits 1.62大画面 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー ランニングモード 情緒モニタリング LINE通知 グリーン
通常使用でバッテリー持ちが約14日間というのもうれしい、HUAWEI Band 11 Pro。スマートウォッチ初心者の1台目にどうぞ！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第67回
グルメ【減塩生活】ECサイトなら減塩食品いろいろ選べる！ プライムデーでまとめ買い
-
第66回
スマホ【11万円台なら確実に買い】Galaxy S26ユーザー「Galaxy S26はいいぞ」
-
第65回
PCパーツ【セール後半戦】まだまだあるぞ、お手頃SSD 欲しいならお早めに！
-
第64回
PCパーツ850W＆Gold認証＆静音＆最新仕様で約1万2000円！ be quiet!の電源ユニットが買い
-
第63回
スマホ「20GB＋通話定額で月1390円」超安の格安SIMにさらに安く入る方法はコレ！
-
第62回
iPhone【そろそろ要決断】一部カラーが在庫切れのiPhone Air、最新iPhoneがこの価格はほぼラストチャンス!?
-
第61回
AV【ハイレゾ＆ノイキャン】コスパ優秀なEdifierの定番ヘッドホンが7000円切りで買い
-
第60回
スマホ【国内メーカー】30Wの超小型USB ACアダプタが1000円強 これなら安心？ そしてカワイイ
-
第59回
PC【IPS Black】黒の表現力高め、プロの仕事にも使えるLG製32型4K液晶が6万円台
-
第58回
AV【2.5TB】BD焼きまくって、テレビ番組を未来に残すぞ！ BD-R DL×50枚が6670円で購入可能
- この連載の一覧へ