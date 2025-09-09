減塩生活の救世主！ キリン、電気の力で塩味を増強「エレキソルト」にカップ型が登場

キリンホールディングスは9月9日、電気の力で減塩食品の塩味やうま味を増強する減塩サポート食器「エレキソルト」シリーズの新商品として「エレキソルト カップ」と、リニューアルした「エレキソルト スプーン」を発表した。同日より公式オンラインストアで販売を開始する。価格はカップが2万6950円、スプーンが2万4750円。11月以降は、ハンズやビックカメラなど一部の小売店でも取り扱いを予定している。

新開発のカップと進化したスプーンで、減塩生活を強力にサポート

「エレキソルト」は、塩分の過剰摂取という社会課題と、減塩食の味に満足できないというユーザーのニーズに応えるために開発された製品だ。今回、新たに登場した「エレキソルト カップ」は、「ラーメンのような『ご褒美食』を濃い味で楽しみたい」「日常的に飲む汁物をおいしく味わいたい」といったユーザーの声から生まれた。特に、スプーンを使わずに汁物を飲む食習慣を持つ人々のニーズに応える形だ。また、従来モデルの「エレキソルト スプーン」もユーザーの声を反映し、先端を小型化するとともに、新たに食洗機に対応するなど改良を加えてリニューアルした。

製品開発にあたっては、美容機器で知られるヤーマンが培ってきた通電技術と、キリンのパッケージイノベーション研究所の什器（機器）開発や評価技術を応用。これにより、自然な動作で安定して電流が流れる仕組みと、家庭での使いやすさを考慮した食洗機対応を実現したという。デザインも日々の食卓に馴染むシンプルなものを採用している。

本製品は、明治大学の宮下芳明研究室との共同研究で開発した独自の電流波形技術を搭載。食器から流れる微弱な電流が、減塩食品の塩味を約1.5倍に増強させる効果を持つという。過去の実証実験では、40～65歳の男女31名のうち29名が「塩味がました」と回答しており、その効果が期待される。

2024年5月に発売された前モデルのスプーンは、販売開始から約7ヵ月で予定台数の7倍を上回る注文数を記録。世界最大のテクノロジー展示会「CES Innovation Awards 2025」を受賞するなど、国内外で高い評価を得ている。

キリンは今後、「エレキソルト」シリーズのラインアップをさらに拡充するとともに、塩味やうま味以外の味覚領域にも技術開発を広げ、減塩にとどまらない食の課題解決を目指すとしている。また、2026年にはアジア圏での販売を開始するなど、グローバル展開も視野に入れている。