Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第64回
850W＆Gold認証＆静音＆最新仕様で約1万2000円！ be quiet!の電源ユニットが買い
2026年07月11日 15時45分更新
高性能なグラボとの組み合わせにも対応できる850W、電源効率の良さを示す80 PLUS Gold認証、そしてATX3.1／PCIe5.1対応と最新仕様に対応したbe quiet!の電源ユニットが驚きの価格。プライムデー＋クーポンで約1万2000円！
最新グラボにも対応できる仕様
850Wで約1万2000円、1000Wで約1万6000円は驚き
その「Pure Power 13 M 850W」はモジュラー式の自作PC用電源ユニットで、PCIe 5.1と6＋2ピンのグラボを完全サポート。120mmファンは低負荷時には完全に停止し、必要な時のみ回転するセミパッシブ型。これから自作PCを組む人はもちろん、ビデオカードの買い替えに合わせて、電源の更新を考えている人にも◎でしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|be quiet! PC電源ユニット Pure Power 13M 850W JP ATX3.1 / PCIe5.1 対応 Cybenetics Gold認証 国内正規代理店品 BP027JP PUR-PWR-13/M/850W
より高性能なグラボと組み合わせるなら1000Wの「Pure Power 13 M 1000W」も視野に入れたいところ。こちらもクーポン込みで約1万6000円という安さです！
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