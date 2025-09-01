“自作PCの静音”「be quiet!」から新製品　高効率・高静音性の電源ユニットに簡易水冷CPUクーラー

テックウインドは8月29日より、ドイツのPCパーツブランド・be quiet!の新製品として、ATX3.1に対応したPlatinum認証済み電源「POWER ZONE 2」や、Cybenetics Gold認証済み電源「PURE POWER 13 M」、同社設計のフラッグシップ簡易水冷CPUクーラー「SILENT LOOP 3」の240mm、360mmモデルなど、合計11製品を順次出荷・販売する。

電源ユニット「POWER ZONE 2」

POWER ZONE 2は、プレミアム電源ユニットとして注目の新製品。Cybenetics Platinum認証を取得しており、高効率と静音性を両立している。搭載する「PURE WINGS 3」140mmファンは冷却性能と静粛性に優れ、長時間の高負荷環境でも安定した動作を維持する。さらに、セミパッシブモードにより低負荷時にはファンを停止させ、無駄な騒音を抑える設計となっている。

また、ATX3.1およびPCIe 5.1に準拠し、最大600Wの出力に対応するため、最新ビデオカードも安心して利用できる。加えて10年保証が付帯する点も、信頼性を重視するユーザーにとって大きな魅力だ。

電源ユニット「PURE POWER 13 M」

PURE POWER 13 Mは、メインストリーム向けの電源ユニットだ。Cybenetics Gold認証を取得しており、専用設計の120mm静音ファンを搭載。日常的なPC作業からゲーミングまで幅広い用途に対応する。さらに、セミパッシブモードを備えており、低負荷時の騒音を低減する。

ATX3.1およびPCIe5.1に準拠しており、ハイエンドGPUにも対応可能。コンパクトな奥行160mm設計なので、柔軟な組み込みも可能だ。加えて、10年保証が付帯しており、安心して長期利用できる点も大きな魅力である。

簡易水冷CPUクーラー「SILENT LOOP 3」

SILENT LOOP 3は、フラッグシップ簡易水冷CPUクーラーとして新たに240mmと360mmモデルで展開する製品。独自の3チャンバーポンプ設計と6極モーターにより強力な冷却水循環を実現し、ハイエンドCPUにふさわしい冷却性能を備えている。搭載している「SILENT WINGS 4」120mmファンは、冷却力と静音性を高い次元で両立する設計だ。

さらに、クーラント液を付属するので長期的なメンテナンスが可能である。ARGB制御対応のLEDを搭載したウォーターヘッドは、パフォーマンスだけでなくビジュアル面でも満足度を高める仕上がりとなっている。

PCケースファン「LIGHT WINGS 140 REVERSE」「LIGHT WINGS LX 120 REVERSE」

さらに、ファンシリーズにも新ラインアップが加わる。「LIGHT WINGS 140 REVERSE」と「LIGHT WINGS LX 120 REVERSE」は、リバースブレード構造を採用し、効率的な吸排気を実現している。

アドレサブルRGB LEDによる鮮やかなライティングが特徴で、ファン単体としての冷却性能だけでなく、PCケース全体の演出性を高める存在となる。静音性や寿命の面でも十分な性能を備え、最大6万時間の長寿命と保証制度により長期的な運用が可能だ。