【国内メーカー】30Wの超小型USB ACアダプタが1000円強　これなら安心？ そしてカワイイ

iPhoneやAndroidスマホはもちろん、ノートPCの充電も可能な30W対応の超小型ACアダプタがセール中。

プラグが折りたためて本体サイズは超小型

見た目もカワイイACアダプタが今なら1000円強

この手のACアダプタは各社いろいろあるのですが、プラグが折りたためなかったり、聞いたことないメーカーだと安心して使えるの？ と感じたりするのですが、この製品なら大丈夫。

おなじみエレコムが販売している製品で、もちろんプラグは折りたためます。その状態でも本体サイズは約35.5×28.5×28.5mmという超小型サイズで、重量は約49g。カバンに入れても重くなった感じはしません。機能的にもUSB PDに加えて、PPS 30W対応なので、対応スマホなら自動で適切な設定で充電してくれます。

そしてエレコムオリジナルキャラ「しろちゃん」が描かれたカワイイ外見。積極的に持ち歩きたくなるACアダプタ「EC-AC10230WF」、プライムデーでの価格、1190円なら衝動買いしてOKです。