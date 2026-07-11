Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第60回
【国内メーカー】30Wの超小型USB ACアダプタが1000円強 これなら安心？ そしてカワイイ
2026年07月11日 13時40分更新
iPhoneやAndroidスマホはもちろん、ノートPCの充電も可能な30W対応の超小型ACアダプタがセール中。
プラグが折りたためて本体サイズは超小型
見た目もカワイイACアダプタが今なら1000円強
この手のACアダプタは各社いろいろあるのですが、プラグが折りたためなかったり、聞いたことないメーカーだと安心して使えるの？ と感じたりするのですが、この製品なら大丈夫。
|Image from Amazon.co.jp
|エレコム 充電器 Type-C 30W 小型 USB PD対応 GaN II 折りたたみ式プラグ PPS しろちゃん EC-AC10230WF
おなじみエレコムが販売している製品で、もちろんプラグは折りたためます。その状態でも本体サイズは約35.5×28.5×28.5mmという超小型サイズで、重量は約49g。カバンに入れても重くなった感じはしません。機能的にもUSB PDに加えて、PPS 30W対応なので、対応スマホなら自動で適切な設定で充電してくれます。
そしてエレコムオリジナルキャラ「しろちゃん」が描かれたカワイイ外見。積極的に持ち歩きたくなるACアダプタ「EC-AC10230WF」、プライムデーでの価格、1190円なら衝動買いしてOKです。
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