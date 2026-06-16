iPhone 17を30分で63％充電　エレコムのカードサイズバッテリー登場

エレコムは、カードサイズの軽量・コンパクト設計ながら10,000mAhの大容量とUSB Power Delivery 30W出力に対応したモバイルバッテリー「DE-C91L-10000シリーズ」を6月中旬に発売する。価格は5,980円で、ブラックの「DE-C91L-10000BK」と、ホワイトに『しろちゃん』のイラストをあしらった「DE-C91L-10000WF」をラインアップする。
USB Type-CポートとUSB-Aポートを各1基備え、合計2台の機器を同時に充電できる構成だ。単独使用時はUSB Type-Cポートが最大30W、USB-Aポートが最大22.5Wの出力に対応し、スマートフォンやタブレットだけでなく、USB Power Delivery 30W以下で充電できるノートパソコンやゲーム機にも使える設計だ。iPhone 17なら30分で約63％まで充電できるとしており、急ぎの外出時にも頼れる仕様だ。
本体はクレジットカードとほぼ同じ大きさで、サイズはおよそ幅58×奥行27×高さ79mm、重量はおよそ185gとなる。バッテリー残量はLEDパネルで1％単位まで確認できるため、充電のタイミングを把握しやすいのが特徴だ。さらに、本体充電用ケーブルをつないだまま機器も充電できる「まとめて充電」や、充電器から接続機器へ直接給電するパススルー充電にも対応するほか、接続機器を自動判別して最適出力で充電する「おまかせ充電」、小型機器向けの低電流モード、PPS規格にも対応するだ。
安全面では、温度の監視・制御を行うThermal Protectionや多重保護機能を備え、JIS規格や電気用品安全法（PSE）の技術基準もクリアした設計だ。充電式リチウムイオン電池は約500回繰り返し使用可能で、機内持ち込みにも配慮した160Wh以下の設計となる。
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