【2.5TB】BD焼きまくって、テレビ番組を未来に残すぞ！ BD-R DL×50枚が6670円で購入可能

市場がややシュリンク傾向にある記録型BDメディア。日本製ディスクはほぼ消滅したものの、海外製ならまだ比較的お手頃に入手可能です。

貴重なテレビ番組をBDに焼いて、未来に残そう！

配信では未来でも見られるとは限らない！

というわけで、おなじみVerbatim（バーベイタム）のBDディスクがプライムデーでセール中。記録した後のスペースを節約できる1枚50GBのBD-R DL 50枚組は6670円。1枚あたり約133円。

容量単価の安さなら、1層のBD-R。50枚＋おまけの3枚の53枚で2026円。1枚あたりは約38円！ ともにホワイトレーベルタイプです。

BDレコーダーに入っている貴重なテレビ番組を焼きまくって、後世にしっかり残しましょう！ TVCMも含めて、配信では未来に必ず見られるとは限りませんからね！