Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第58回
【2.5TB】BD焼きまくって、テレビ番組を未来に残すぞ！ BD-R DL×50枚が6670円で購入可能
2026年07月11日 12時55分更新
市場がややシュリンク傾向にある記録型BDメディア。日本製ディスクはほぼ消滅したものの、海外製ならまだ比較的お手頃に入手可能です。
貴重なテレビ番組をBDに焼いて、未来に残そう！
配信では未来でも見られるとは限らない！
というわけで、おなじみVerbatim（バーベイタム）のBDディスクがプライムデーでセール中。記録した後のスペースを節約できる1枚50GBのBD-R DL 50枚組は6670円。1枚あたり約133円。
|Image from Amazon.co.jp
|バーベイタム(Verbatim) Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 50GB 50枚 ホワイトプリンタブル 片面2層 1-6倍速 VBR260RP50SV1
容量単価の安さなら、1層のBD-R。50枚＋おまけの3枚の53枚で2026円。1枚あたりは約38円！ ともにホワイトレーベルタイプです。
|Image from Amazon.co.jp
|Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
BDレコーダーに入っている貴重なテレビ番組を焼きまくって、後世にしっかり残しましょう！ TVCMも含めて、配信では未来に必ず見られるとは限りませんからね！
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