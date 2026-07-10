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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第50回

この夏の箱買い候補！ 「コカ・コーラ 500ml」24本がプライムデーセールで1,896円

2026年07月10日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「コカ・コーラ 500ml×24本」がAmazonプライムデーセールに登場！

　「コカ・コーラ 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。

　過去価格は2,496円のところ、24％オフの1,896円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約79円で購入できます。

　ケースでまとめ買いしたい人にとって、Amazonプライムデーセールを利用してお得に購入できる機会となっています。

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「コカ・コーラ」の特徴
Amazon商品ページより

　「コカ・コーラ」は、世界的に親しまれている定番の炭酸飲料です。保存料を使用せず、炭酸の刺激と独特の味わいが特徴とされてます。

　炭酸による刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒し、気分をリフレッシュできる商品と紹介されています。

まとめ：Amazonプライムデーセールでケース買いのチャンス！

　現在開催中のAmazonプライムデーセールでは、「コカ・コーラ 500ml×24本」が24％オフとなり、1本あたり約79円で購入できます。

　暑くなるこれからの時期に向けて、爽快感のある炭酸飲料を、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでコカ・コーラ 500ml×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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