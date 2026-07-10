この夏の箱買い候補！ 「コカ・コーラ 500ml」24本がプライムデーセールで1,896円

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「コカ・コーラ 500ml×24本」がAmazonプライムデーセールに登場！

「コカ・コーラ 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。

過去価格は2,496円のところ、24％オフの1,896円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約79円で購入できます。

ケースでまとめ買いしたい人にとって、Amazonプライムデーセールを利用してお得に購入できる機会となっています。

「コカ・コーラ」の特徴

Amazon商品ページより

「コカ・コーラ」は、世界的に親しまれている定番の炭酸飲料です。保存料を使用せず、炭酸の刺激と独特の味わいが特徴とされてます。

炭酸による刺激と独特の味わいで、のどの渇きを癒し、気分をリフレッシュできる商品と紹介されています。

まとめ：Amazonプライムデーセールでケース買いのチャンス！

現在開催中のAmazonプライムデーセールでは、「コカ・コーラ 500ml×24本」が24％オフとなり、1本あたり約79円で購入できます。

暑くなるこれからの時期に向けて、爽快感のある炭酸飲料を、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。