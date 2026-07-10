このページの本文へ

アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第49回

コーヒー代、そろそろ削れるぞ！ ネスカフェのカフェラテ100本が29％オフ

2026年07月10日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が
Amazonプライムデーセールに登場！

　「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。

　参考価格は3,871円のところ、29％オフの2,758円で販売中です。100本入りのため、1本あたり約28円で購入できます。

アマゾンでネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本を入手

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」の特徴
Amazon商品ページより

　「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」は、「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、ミルクを加えたスティックタイプのカフェラテです。計量不要のミックスタイプで、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるとしています。

　ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用し、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを引き出しているのが特徴です。また、コーヒー豆の特長に合わせて焙煎する「スターロースティング」により、上質な香りとすっきりとした後味を実現したとしています。

　100本入りの大容量で、個包装仕様のため持ち運びやストックにも便利だとしています。ゴールドブレンドならではの香りとコクに、ミルクのまろやかさを合わせたカフェラテに仕上げたといいます。

まとめ：Amazonプライムデーセールでストックするチャンス！

　大容量タイプの「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」がお得に購入できるので、毎日コーヒーを飲む人にとっては注目のセールとなっています。

　Amazonプライムデーセールの対象となっている機会に、ストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンでネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧