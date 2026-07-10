アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第49回
コーヒー代、そろそろ削れるぞ！ ネスカフェのカフェラテ100本が29％オフ
2026年07月10日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が
Amazonプライムデーセールに登場！
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。
参考価格は3,871円のところ、29％オフの2,758円で販売中です。100本入りのため、1本あたり約28円で購入できます。
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」の特徴
Amazon商品ページより
「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」は、「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、ミルクを加えたスティックタイプのカフェラテです。計量不要のミックスタイプで、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるとしています。
ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用し、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを引き出しているのが特徴です。また、コーヒー豆の特長に合わせて焙煎する「スターロースティング」により、上質な香りとすっきりとした後味を実現したとしています。
100本入りの大容量で、個包装仕様のため持ち運びやストックにも便利だとしています。ゴールドブレンドならではの香りとコクに、ミルクのまろやかさを合わせたカフェラテに仕上げたといいます。
まとめ：Amazonプライムデーセールでストックするチャンス！
大容量タイプの「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」がお得に購入できるので、毎日コーヒーを飲む人にとっては注目のセールとなっています。
Amazonプライムデーセールの対象となっている機会に、ストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第50回
グルメこの夏の箱買い候補！ 「コカ・コーラ 500ml」24本がプライムデーセールで1,896円
-
第49回
グルメカップ麺なのにえらすぎる！ 高たんぱく＆低糖質のシーフードヌードルが35％オフ
-
第48回
グルメ麦茶の消費量がバグる季節に朗報！「by Amazon麦茶パック」が30％オフ
-
第47回
グルメバズーカ岡田氏監修、人工甘味料不使用のホエイプロテインがお得！ Amazonプライムデー先行セールで15％オフ
-
第46回
グルメブラックコーヒー派に朗報！ 「ジョージア ブラック ラベルレス」がAmazonプライムデー先行セールに登場
-
第45回
グルメレッドブル24本がドカンと27％オフ！ プライムデー先行セールで翼をさずかりまくるチャンス
-
第44回
グルメパスタなのに高たんぱく、しかも茹で時間3分！ 「マ・マー 高たんぱく スパゲティ」がセール対象に
-
第43回
グルメこれは箱買い案件！ レモン香る強炭酸水が1本約59円のAmazonタイムセール
-
第42回
グルメプロテインも値上げの今だからこそ、筋トレ民はセールを使え！ 「ザバス ホエイプロテイン100 キャラメル風味」が29％オフ！
-
第41回
グルメ1本約86円は事件！ ルイボスティー24本がセール中、しかもラベルレスで後片付けラク！
- この連載の一覧へ