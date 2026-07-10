コーヒー代、そろそろ削れるぞ！ ネスカフェのカフェラテ100本が29％オフ

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「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が

Amazonプライムデーセールに登場！

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」が、現在開催中のAmazonプライムデーセールの対象商品となっています。

参考価格は3,871円のところ、29％オフの2,758円で販売中です。100本入りのため、1本あたり約28円で購入できます。

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」の特徴

Amazon商品ページより

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ」は、「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、ミルクを加えたスティックタイプのカフェラテです。計量不要のミックスタイプで、お湯を注ぐだけで手軽に楽しめるとしています。

ネスカフェ独自の「挽き豆包み製法」を採用し、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを引き出しているのが特徴です。また、コーヒー豆の特長に合わせて焙煎する「スターロースティング」により、上質な香りとすっきりとした後味を実現したとしています。

100本入りの大容量で、個包装仕様のため持ち運びやストックにも便利だとしています。ゴールドブレンドならではの香りとコクに、ミルクのまろやかさを合わせたカフェラテに仕上げたといいます。

まとめ：Amazonプライムデーセールでストックするチャンス！

大容量タイプの「ネスカフェ ゴールドブレンド スティック カフェラテ 100本」がお得に購入できるので、毎日コーヒーを飲む人にとっては注目のセールとなっています。

Amazonプライムデーセールの対象となっている機会に、ストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。