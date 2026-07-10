【セールでサブスク購入は定番】Officeにアドビ、VPNを安く買おう

Amazonの大型セールで買いたいものと言えば、デジタルガジェットもいいけど、Officeやアドビといった定番サブスク！ 普通にウェブ経由で契約したり、自動更新で支払うより、安く済ませられます！

Microsoft 365を使っているなら、セール中に1年分を買っておこう

AI機能搭載版で1ヵ月あたり約1400円に

まずは、デスクトップとウェブの両方でOfficeアプリが使える「Microsoft 365 Personal」。AI機能搭載バージョンで、1年分の1人用が21％オフの1万6870円、家族用（6人まで）も21％オフの2万1701円。Windows／Mac／iPadとOS選ばずに最大5台のデバイスにインストールできるのが便利です！ さらにOneDrive 1TB分も！

続いても定番。アドビのアプリスイート「Creative Cloud Pro」の12ヵ月分が新規購入者限定版ながら、50％オフの5万1480円。Photoshop CC、Illustrator CC、Premiere Pro CCなどが多数のアプリが使えます。

最後はVPNサービスの「NordVPN」。セキュリティー向上もそうですが、海外から日本の各種サービスを利用する際にも活用できます。Windows／Mac／Android／iOSに10台まで入れられる2年分のバージョンが21％オフの9500円。