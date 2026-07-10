Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第50回
【セールでサブスク購入は定番】Officeにアドビ、VPNを安く買おう
2026年07月10日 11時15分更新
Amazonの大型セールで買いたいものと言えば、デジタルガジェットもいいけど、Officeやアドビといった定番サブスク！ 普通にウェブ経由で契約したり、自動更新で支払うより、安く済ませられます！
Microsoft 365を使っているなら、セール中に1年分を買っておこう
AI機能搭載版で1ヵ月あたり約1400円に
まずは、デスクトップとウェブの両方でOfficeアプリが使える「Microsoft 365 Personal」。AI機能搭載バージョンで、1年分の1人用が21％オフの1万6870円、家族用（6人まで）も21％オフの2万1701円。Windows／Mac／iPadとOS選ばずに最大5台のデバイスにインストールできるのが便利です！ さらにOneDrive 1TB分も！
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|【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版 サブスクリプション | Win/Mac/iPad|インストール台数無制限(同時使用可能台数5台)
続いても定番。アドビのアプリスイート「Creative Cloud Pro」の12ヵ月分が新規購入者限定版ながら、50％オフの5万1480円。Photoshop CC、Illustrator CC、Premiere Pro CCなどが多数のアプリが使えます。
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|【新規対象キャンペーン】 Creative Cloud Pro プレミアム生成AI Firefly搭載 動画/ 写真/ イラスト編集ソフト(最新)| 12ヵ月| オンラインコード版 Win / Mac / iPad /アプリ対応| 20以上のアプリ 動画AI生成アイデア探索グラフィックデザイン
最後はVPNサービスの「NordVPN」。セキュリティー向上もそうですが、海外から日本の各種サービスを利用する際にも活用できます。Windows／Mac／Android／iOSに10台まで入れられる2年分のバージョンが21％オフの9500円。
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|【NordVPN公式】安全高速VPN | NordVPNベーシック 2年10台版 | Win/Mac/iOS/Android対応【PC/スマホ対応】 | オンラインコード版
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