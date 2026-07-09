Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第149回
あえて料理好きにオススメしたい。シャープのホットクックが15％オフで買いやすい【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 20時20分更新
シャープ ヘルシオ ホットクック KN-HW16G-W
通常価格3万9800円→3万3800円（15％オフ）
あえて言いますが、料理好きにオススメなんです。自動調理鍋の定番、シャープ「ヘルシオ ホットクック KN-HW16G-W」がセール中です。通常価格3万9800円から6000円引きの3万3800円。
調理容量は1.6L、目安は2〜4人分。食材と調味料を入れると、かきまぜや火加減を自動でやってくれる無水調理鍋です。スマホアプリと連携すれば、さらにメニューを増やすことも可能。定番のカレーやスープはもちろん、ひじき煮、肉じゃが、ゆで卵など、副菜づくりをラクにしてくれるのがポイントです。
本体は幅330×奥行282×高さ240mmで、キッチンに置きやすいコンパクト寄りのモデル。内鍋はフッ素加工でお手入れもしやすくなっています。ただほったらかしできるだけでなく、無水調理で本当においしいところが最大の特徴。一度無水カレーや低温調理の鶏ハムを食べたら、もう手放せなくなりますよ。
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