Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第148回
健康診断の数字が気になったらコレ。オムロンの血圧計が4730円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 20時10分更新
オムロン 上腕式血圧計 スタンダード19シリーズ
通常価格5980円→4730円（21％オフ）
血圧チェックを始めたい人にオススメなのが、オムロンの上腕式血圧計「HCR-7104」。今なら通常価格5980円から1250円引きの4730円です。
上腕にカフを巻いて測るスタンダードタイプ。対象腕周は22〜32cmで、巻きやすい軟性腕帯を採用しています。カフが適切な強さで巻けているかを知らせる「カフぴったり巻きチェック」や、測定中の体の動きを知らせる「体動お知らせ」機能など、便利機能を搭載。測定結果は1人分を60回まで記録できます。
本体サイズは幅105×高さ87×奥行153mm、重さは約310g。単3形アルカリ乾電池4本のほか、別売りの専用ACアダプタにも対応しています。スマホ連携などの多機能モデルではありませんが、毎日同じ条件でサッと測りたい人にオススメのシンプルな1台です。
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