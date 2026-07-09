Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第147回
料理好きが使っているバッラリーニのフライパンがなんと半額。試すなら今【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 20時05分更新
バッラリーニ(Ballarini) フェラーラ 75001-782
通常価格5280円→2640円（50％オフ）
24cmフライパンを買い替えたい方、イタリアの老舗バッラリーニの「フェラーラ」を試すチャンスです。今なら通常価格5280円から2640円引きの2640円。
フェラーラは、強化5層の「グラニチウム・EXコーティング」を採用したフライパン。焦げつきにくさと耐久性に配慮されており、金属ヘラの使用にも対応しています。加熱状態を色で知らせるサーモポイント付きなので、予熱の目安が分かりやすいのもポイント。厚みのある底面設計で熱が広がりやすく、炒め物や焼き物をしやすい作りになっています。
24cmは副菜から2〜3人分のおかずまで作りやすい定番サイズ。食洗機にも対応しているため、お手入れをラクしたい人にも向いています。料理好きのあいだでよく名前の挙がるものの、ややお高めで普段はなかなか手が出しづらいバッラリーニ。半額になっている今こそ、試してみるには絶好の機会です。
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