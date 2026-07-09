手持ち・首掛け・卓上で使える、技ありハンディファンが15％オフ【Amazonプライムデー2026】

リズム(RHYTHM) 9ZF042AZ05

通常価格3278円→2786円（15％オフ）

ハンディファンを探している人にオススメなのが、リズムの「Silky Wind Mobile 4」。今なら通常価格3278円から492円引きの2786円です。

2重反転ファンとDCブラシレスモーターを採用したモデルで、風量は5段階。連続使用時間は15時間から約1時間です。USB Type-C充電に対応し、本体サイズは約高さ214×幅85×奥行38mm、重さは約160g。手持ち、首掛け、卓上の3WAYで使えます。

風向き角度は0〜110度で調整でき、バッグの中で電源が入りにくい誤作動防止にも配慮。Amazon.co.jp限定モデルはカラビナとストラップ付きなので、持ち歩きやすさを重視する人にもオススメ。運転音が比較的静かで、会話を邪魔しにくいのもポイントです。