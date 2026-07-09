Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第146回
手持ち・首掛け・卓上で使える、技ありハンディファンが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 20時00分更新
リズム(RHYTHM) 9ZF042AZ05
通常価格3278円→2786円（15％オフ）
ハンディファンを探している人にオススメなのが、リズムの「Silky Wind Mobile 4」。今なら通常価格3278円から492円引きの2786円です。
2重反転ファンとDCブラシレスモーターを採用したモデルで、風量は5段階。連続使用時間は15時間から約1時間です。USB Type-C充電に対応し、本体サイズは約高さ214×幅85×奥行38mm、重さは約160g。手持ち、首掛け、卓上の3WAYで使えます。
風向き角度は0〜110度で調整でき、バッグの中で電源が入りにくい誤作動防止にも配慮。Amazon.co.jp限定モデルはカラビナとストラップ付きなので、持ち歩きやすさを重視する人にもオススメ。運転音が比較的静かで、会話を邪魔しにくいのもポイントです。
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