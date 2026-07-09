Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第145回
1万円ちょいで鍋もフライパンも全部ティファールになります【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時50分更新
ティファール(T-fal) L835SA
通常価格1万3800円→1万115円（27％オフ）
もし今から1人暮らしを始めるなら、ティファールのインジニオ・ネオ IHパレット アミ10点セットを買いますね。今なら通常価格1万3800円から3685円引きの1万115円。27％オフでお買い得です。
セット内容は、フライパン22cm・26cm、ソテーパン24cm、ソースパン18cm、ガラスぶた18cm、専用取っ手2本、フライパンプロテクター3枚など。IHとガス火の両方に対応しているので、どんな賃貸でも対応可能です。取っ手を外せば重ねて収納しやすく、そのままオーブンに入れられるのもポイントです。
鍋とフライパン、どちらも同じ取っ手が使えるというのも地味に便利。全部ティファールでまとめるメリットは想像以上にデカいですよ。
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