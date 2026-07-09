夕方ヒゲ、これで減るかも。ブラウンの深剃りシェーバーが44％オフ【Amazonプライムデー2026】

Braun 9360cc

通常価格5万2800円→2万9800円（44％オフ）

深剃り系シェーバーが欲しい方にオススメのブラウンの「シリーズ9 Sport+ 9360cc」。今なら通常価格5万2800円から2万3000円引きの2万9800円です。

最上位モデル、シリーズ9の性能を受け継ぐカジュアルモデル。コンパクトヘッドがアゴ下などの剃りにくい部分にも密着しやすく、リフトアップ刃、くせヒゲキャッチ刃、ディープキャッチ網刃、スキンガードを組み合わせた4+1カットシステムを備えます。肌下-0.01mmの深剃りをうたう極薄網刃や、摩擦を抑える音波振動テクノロジーも搭載。100％防水設計で、お風呂剃りにも対応しています。

アルコール洗浄システム付きで、刃の洗浄と充電が同時にできるのもポイント。シェーバーケースも付属して、出張用にも便利です。ブラウンはもともと深剃りやクセヒゲに強い設計なので、夕方ヒゲに悩んでいる方は選択肢に入れてみてはどうでしょう。