Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第144回
夕方ヒゲ、これで減るかも。ブラウンの深剃りシェーバーが44％オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時45分更新
Braun 9360cc
通常価格5万2800円→2万9800円（44％オフ）
深剃り系シェーバーが欲しい方にオススメのブラウンの「シリーズ9 Sport+ 9360cc」。今なら通常価格5万2800円から2万3000円引きの2万9800円です。
最上位モデル、シリーズ9の性能を受け継ぐカジュアルモデル。コンパクトヘッドがアゴ下などの剃りにくい部分にも密着しやすく、リフトアップ刃、くせヒゲキャッチ刃、ディープキャッチ網刃、スキンガードを組み合わせた4+1カットシステムを備えます。肌下-0.01mmの深剃りをうたう極薄網刃や、摩擦を抑える音波振動テクノロジーも搭載。100％防水設計で、お風呂剃りにも対応しています。
アルコール洗浄システム付きで、刃の洗浄と充電が同時にできるのもポイント。シェーバーケースも付属して、出張用にも便利です。ブラウンはもともと深剃りやクセヒゲに強い設計なので、夕方ヒゲに悩んでいる方は選択肢に入れてみてはどうでしょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第148回
デジタル健康診断の数字が気になったらコレ。オムロンの血圧計が4730円【Amazonプライムデー2026】
-
第147回
デジタル料理好きが使っているバッラリーニのフライパンがなんと半額。試すなら今【Amazonプライムデー2026】
-
第146回
デジタル手持ち・首掛け・卓上で使える、技ありハンディファンが15％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第145回
デジタル1万円ちょいで鍋もフライパンも全部ティファールになります【Amazonプライムデー2026】
-
第143回
デジタルポテトに唐揚げ、酒のつまみがボタン一発。ノンフライヤーが1万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第142回
デジタル朝の一杯を本格カプチーノに。デロンギの全自動マシンが8万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第141回
デジタルさよなら、部屋干し臭！ シャープの衣類乾燥除湿機が3万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第140回
デジタル熊よけスプレーが4842円！ 出番はない方がいいけど、備えは大事です【Amazonプライムデー2026】
-
第139回
デジタル保冷剤が安いっす。ロゴスの氷点下パックMが1個あたり1000円ちょい【Amazonプライムデー2026】
-
第138回
デジタル首元をしっかり冷やせる、アイスノンのネッククーラーが2000円台に【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ