Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第143回
ポテトに唐揚げ、酒のつまみがボタン一発。ノンフライヤーが1万円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時40分更新
COSORI CAF-L501-KJP
通常価格1万6038円→1万1380円（29％オフ）
揚げ物は好きだけど面倒という人にオススメしたいのがCOSORIのノンフライヤー。今なら通常価格1万6038円から4658円引きの1万1380円です。
容量は4.7Lで、3〜5人分の調理を想定したサイズ。最高温度は230℃で、タッチパネルには9つの調理機能を搭載しています。鶏肉やポテトを入れて、温度と時間を設定するだけでOK。360度熱風循環で油分を約85％カットするといい、健康面でもオススメです。
バスケットは焦げ付きにくい加工で、食洗機対応。日本語レシピ付きなので、初めてノンフライヤーを使う人でも安心です。ポテトに唐揚げ、居酒屋風のつまみ製造機が1万円台で買えると思うとグラつきますよね。ちなみにサイズは約36.5×27.4×30.7cmとでかめなので、置き場所は先に確認しておきたいところです。
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