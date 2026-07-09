Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第142回
朝の一杯を本格カプチーノに。デロンギの全自動マシンが8万円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時30分更新
De'Longhi(デロンギ) ECAM22062B
通常価格12万8000円→8万4800円（34％オフ）
初めてのエスプレッソマシンはやっぱりデロンギ。「マグニフィカ スタート」が通常価格12万8000円から3万3200円引きの8万4800円になっています。
豆挽きから抽出、内部洗浄まで全自動。ホットコーヒーメニューはスペシャルティ、エスプレッソに対応し、自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ」ホットで、カプチーノもワンタッチで楽しめます。幅240×奥行440×高さ350mm、重さ9.2kg、水タンク容量1.8L。
価格は安くありませんが、エスプレッソとミルクを両方任せられるのはやっぱり魅力。朝の一杯をドリップコーヒーからカプチーノに変えるなら今です。
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