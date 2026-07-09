朝の一杯を本格カプチーノに。デロンギの全自動マシンが8万円台【Amazonプライムデー2026】

De'Longhi(デロンギ) ECAM22062B

通常価格12万8000円→8万4800円（34％オフ）

初めてのエスプレッソマシンはやっぱりデロンギ。「マグニフィカ スタート」が通常価格12万8000円から3万3200円引きの8万4800円になっています。

豆挽きから抽出、内部洗浄まで全自動。ホットコーヒーメニューはスペシャルティ、エスプレッソに対応し、自動ミルク泡立て技術「ラテクレマ」ホットで、カプチーノもワンタッチで楽しめます。幅240×奥行440×高さ350mm、重さ9.2kg、水タンク容量1.8L。

価格は安くありませんが、エスプレッソとミルクを両方任せられるのはやっぱり魅力。朝の一杯をドリップコーヒーからカプチーノに変えるなら今です。