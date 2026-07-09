さよなら、部屋干し臭！ シャープの衣類乾燥除湿機が3万円台【Amazonプライムデー2026】

シャープ CV-T190-W

通常価格5万380円→3万6800円（27％オフ）

部屋干しの洗濯物がなかなか乾かないとお悩みの方にオススメしたいのが、シャープの衣類乾燥除湿機「CV-T190-W」。今なら通常価格5万380円から1万3580円引きの3万6800円です。

コンプレッサー方式の衣類乾燥除湿機で、定格除湿能力は50Hzで16.5L/日、60Hzで18.5L/日。2kgの衣類乾燥時間は約74分、1回あたりの電気代目安は60Hzで約12円。上下自動・左右手動のスイングルーバーで風を広げられ、湿度設定や連続排水にも対応します。

本体サイズは幅359×奥行248×高さ665mmで、タンク容量は約4.5L。家族分など、多めの洗濯物をしっかり乾かしたいという人に向いた仕様です。ここらで部屋干し臭とお別れしましょう。