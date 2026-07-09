Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第140回
熊よけスプレーが4842円！ 出番はない方がいいけど、備えは大事です【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時20分更新
Lilima BEAR 【超強力 熊撃退スプレー】
通常価格6800円→4842円（29％オフ）
熊対策が必要になりそうな方にご紹介したいのがLilima BEARの大容量タイプ。今なら通常価格6800円から1958円引きの4842円になっています。
容量は220mlで、最大約30秒の連続噴射に対応。飛距離は約4〜7m、直射型から噴霧型へ切り替わる2段階噴射。熊との遭遇時に使うための道具なので、出番がないのが一番ですが、熊の生息域に入る予定がある人は準備しておくといいのではないでしょうか。
ただし、スプレーを持っているだけで安全になるわけではありません。事前に取り出しやすい位置へ装着し、風向きや噴射距離、使用方法を確認しておくことが大事です。専用ホルスターなど、すぐ使える携行方法もあわせて確認しておきたいところです。
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