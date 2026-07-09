首元をしっかり冷やせる、アイスノンのネッククーラーが2000円台に【Amazonプライムデー2026】

アイスノン ネッククーラー NEO クールネックリン

通常価格2591円→2202円（15％オフ）

首元をしっかり冷やせるネッククーラーを探している方には、アイスノンがオススメ。今なら通常価格2591円から389円引きの2202円です。

首もとのラインに沿うように設計された8個の冷却キューブで、首まわりをワイドに冷やせるのが特徴。18℃で固体化するPCM素材を使用し、ひんやり感が続きます。フリーサイズで、内周は約34cm。

熱中症対策は水分補給や休憩とあわせて考えるのが前提。首に巻くだけで暑さから解放されるわけではないですが、あるとないでは全然違いますよ。