Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第137回
防災用品、トイレ忘れてない？ 15年保存できる簡易トイレが2831円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 19時05分更新
PYKES PEAK 防災用 簡易トイレ 60回分
通常価格3480円→2831円（19％オフ）
セールで防災用品を買うなら、保存食や水だけでなくトイレも入れておきたいです。今ならPYKES PEAK の防災用簡易トイレが、通常価格3480円から649円引きの2831円になっています。
セット内容は、凝固剤、排泄袋、処理袋、手袋、便座カバーなど。災害時や断水時にトイレが使えない場面に向けた備えになります。15年保存対応で、買ったらしばらく買い替えなくてもいいのもポイント。
非常用トイレは、使う場面を想像しにくいぶん後回しになりがちですが、いざ困ると代わりがききにくいアイテム。家族の人数や備蓄日数に合わせて、60回分を基準に足りるか確認しておくとよさそうです。
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