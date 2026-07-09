防災用品、トイレ忘れてない？ 15年保存できる簡易トイレが2831円【Amazonプライムデー2026】

PYKES PEAK 防災用 簡易トイレ 60回分

通常価格3480円→2831円（19％オフ）

セールで防災用品を買うなら、保存食や水だけでなくトイレも入れておきたいです。今ならPYKES PEAK の防災用簡易トイレが、通常価格3480円から649円引きの2831円になっています。

セット内容は、凝固剤、排泄袋、処理袋、手袋、便座カバーなど。災害時や断水時にトイレが使えない場面に向けた備えになります。15年保存対応で、買ったらしばらく買い替えなくてもいいのもポイント。

非常用トイレは、使う場面を想像しにくいぶん後回しになりがちですが、いざ困ると代わりがききにくいアイテム。家族の人数や備蓄日数に合わせて、60回分を基準に足りるか確認しておくとよさそうです。