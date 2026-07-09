Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第136回
花火や夏祭りの暗い足元に…スマホより頼れる小型ライトが3000円切り【Amazonタイムセール】
2026年07月09日 18時55分更新
GENTOS(ジェントス) RX-314R
通常価格4378円→2744円（37％オフ）
夏祭りや花火シーズンに使える小さめのライトを探している人にオススメしたいのが、GENTOSの「RX-314R」。今なら通常価格4378円から1634円引きの2744円。3000円を切っていてお買い得です。
明るさは約220ルーメン、約70ルーメン、約10ルーメンの3段階。点灯時間は照度によって約2時間から約23時間で、最大照射距離は約46m。USB Type-C充電に対応し、約1.5時間で充電可能です。本体サイズは約直径19.9×126.3mm、重さは約61g。
防塵・防滴はIP54準拠。手元作業や、車載用のサブライトとしても使いやすい1本です。小さめのライトを持っていない人は、少なくともスマホのライトよりもはるかに頼りになるのでオススメです。
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