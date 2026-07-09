行列で見て「これ絶対買う！」ってなったやつ。伸びる折りたたみイスが3000円切り【Amazonプライムデー2026】

Panus stool

通常価格3790円→2980円（21％オフ）

テーマパークやフェスの行列で使える折りたたみイスとして人気になった、伸縮式スツールがセール価格になっています。通常価格3790円から810円引き。

最大展開サイズは約25.5×25.5×45cm。たたむと厚さ7cmの円板状になってバッグに入れやすい仕様です。重さは約1030g、最大推奨重量は250kg。

背もたれもなく、ゆったりくつろげるタイプではないですが、何よりもかさばらず、行列ですぐ取り出して座れるところがポイント。子どもと行列に並んでいるとき、これに座っている人を見かけ、「次は絶対あれ買うぞ」と心に誓った記憶があります。