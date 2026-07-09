Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第134回
庶民のオレはヘリノックスじゃなくてこっち。2000円台の軽量チェア【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 18時40分更新
MOON LENCE アウトドア チェア CH-7
通常価格3599円→2699円（25％オフ）
軽さ重視でアウトドアチェアを探している人にオススメしたいのが、MOON LENCEの折りたたみチェア。Amazonプライムデーでは通常価格3599円から900円引きの2699円になっています。
使用時サイズは奥行54×幅54×高さ66cmで、重量は907g、耐荷重は150kg。シートには900Dオックスフォード生地、フレームにはA7075系の高強度アルミ合金を使ったモデルです。サイドポケットにスマホや小物を入れられるのが便利です。
キャンプやフェスで使えるリラックスチェアがほしいとき、気軽に買い足せる絶妙な価格。いわゆるヘリノックス型はAmazonだけでも本当に色々出てきますが、なかでも評価が安定した1脚です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第144回
デジタル夕方ヒゲ、これで減るかも。ブラウンの深剃りシェーバーが44％オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第143回
デジタルポテトに唐揚げ、酒のつまみがボタン一発。ノンフライヤーが1万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第142回
デジタル朝の一杯を本格カプチーノに。デロンギの全自動マシンが8万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第141回
デジタルさよなら、部屋干し臭！ シャープの衣類乾燥除湿機が3万円台【Amazonプライムデー2026】
-
第140回
デジタル熊よけスプレーが4842円！ 出番はない方がいいけど、備えは大事です【Amazonプライムデー2026】
-
第139回
デジタル保冷剤が安いっす。ロゴスの氷点下パックMが1個あたり1000円ちょい【Amazonプライムデー2026】
-
第138回
デジタル首元をしっかり冷やせる、アイスノンのネッククーラーが2000円台に【Amazonプライムデー2026】
-
第137回
デジタル防災用品、トイレ忘れてない？ 15年保存できる簡易トイレが2831円【Amazonプライムデー2026】
-
第136回
デジタル花火や夏祭りの暗い足元に…スマホより頼れる小型ライトが3000円切り【Amazonタイムセール】
-
第135回
デジタル行列で見て「これ絶対買う！」ってなったやつ。伸びる折りたたみイスが3000円切り【Amazonプライムデー2026】
- この連載の一覧へ