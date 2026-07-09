庶民のオレはヘリノックスじゃなくてこっち。2000円台の軽量チェア【Amazonプライムデー2026】

MOON LENCE アウトドア チェア CH-7

通常価格3599円→2699円（25％オフ）

軽さ重視でアウトドアチェアを探している人にオススメしたいのが、MOON LENCEの折りたたみチェア。Amazonプライムデーでは通常価格3599円から900円引きの2699円になっています。

使用時サイズは奥行54×幅54×高さ66cmで、重量は907g、耐荷重は150kg。シートには900Dオックスフォード生地、フレームにはA7075系の高強度アルミ合金を使ったモデルです。サイドポケットにスマホや小物を入れられるのが便利です。

キャンプやフェスで使えるリラックスチェアがほしいとき、気軽に買い足せる絶妙な価格。いわゆるヘリノックス型はAmazonだけでも本当に色々出てきますが、なかでも評価が安定した1脚です。