外でコーヒー飲むためだけに欲しい。イワタニの小型バーナーが3780円【Amazonプライムデー2026】

イワタニ Iwatani CB-JCB

通常価格4393円→3780円（14％オフ）

ソロキャンプ用のバーナーを探している人にオススメしたいのが、イワタニの「ジュニアコンパクトバーナー」。今なら通常価格4393円から613円引きの3780円。14％オフでお買い得になっています。

使用時サイズは約幅155×奥行155×高さ127mm、収納時は約幅82×奥行68×高さ109mmで、重さは約274g。専用ハードケース付きです。火力は2.7kWで、連続燃焼時間は通常サイズのイワタニカセットガス使用時で約120分、ジュニア缶使用時で約40分。

とってもコンパクトで、荷物を増やしたくないソロキャンプにオススメのモデル。防災用品としても使えるので備えておくのもいいと思います。買ったらとりあえず外でコーヒー飲みましょう。