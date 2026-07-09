Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第131回
箱アイスはオレにまかせろー！ サーモスのソフトクーラーが2279円【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 18時15分更新
サーモス(THERMOS) RFD-0151 GY
通常価格2728円→2279円（16％オフ）
お弁当や飲み物を持ち歩く機会が多い人にオススメしたいのが、サーモスの15Lソフトクーラー。今なら通常価格2728円から449円引きの2279円です。
サーモス独自の「アイソテック2」5層断熱構造を採用。表生地ははっ水加工、内側は汚れをふき取りやすい生地で、開けやすいダブルスライドファスナーも備えています。容量は約15Lで、本体サイズは約幅25×奥行19×高さ34cm、重さは約400g。中身を入れやすいボックス型で、缶飲料やペットボトル、食材の持ち運びに使いやすいサイズ感です。
使わないときは側面のテープでコンパクトにたためるので、車のトランクに置いておくと週末の買い出しに便利です。スーパーで箱アイスが安かったけどクーラーボックスがないから泣く泣くあきらめた、という苦い経験をお持ちの方は選択肢に入れてみては。
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