Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第130回
3万円以下でスノーピークの一式そろう。キャンプデビューで迷ってる人、これ見て【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 18時05分更新
スノーピーク(snow peak) ランドネスト S テントタープセット SET-259
通常価格3万8500円→2万6426円（31％オフ）
初めてのソロ〜デュオキャンプ、テントとタープ一式をまとめて買いたい人にオススメできる、スノーピーク「ランドネスト S テントタープセット」が安いです。今なら通常価格3万8500円から1万2074円引きの2万6426円。
ランドネストドームSとランドネストタープをセットにしたもの。テントは対応人数2名で、75Dポリエステルタフタのフライシートとインナーテント、各種フレーム、ジュラルミンペグ、ロープ、収納ケース類が付属します。タープは210Dポリエステルオックスで、スチールポール、スチールペグ、ロープ、収納ケース類付き。テント、タープともに耐水圧1800mmミニマム、撥水加工、UVカット加工を備えています。
収納サイズはテントが65×20×25cm、タープが75×15×18cm。重量はテント7.2kg、タープ7.2kgとそれなりに重いので車移動向き。キャンプ用品選びで迷路に入ってしまった人は、3万円以下でスノーピークを一式そろえるところから入ってみてもいいのでは。
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