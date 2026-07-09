Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第129回
キャンプ収納の定番が1500円以下。キャプテンスタッグの26Lコンテナが安い【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 18時00分更新
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) UL-1073
通常価格1780円→1488円（16％オフ）
キャンプギア収納の定番、キャプテンスタッグの折りたたみコンテナが安くなっています。通常価格1780円から292円引きの1488円です。
Amazon.co.jp限定カラーのフォールディングハンディコンテナ。Lサイズで容量は約26L、使用時サイズは約幅45×奥行31.5×高さ25.5cmです。使わないときは高さ約6.5cmまで薄くたたんでしまいやすい。重さは約920g、耐荷重は約8kgで、材質はポリプロピレン。取っ手付きなので、キャンプ場で洗い場まで洗いものを持っていくときなどにも役立ってくれます。
オリーブ色なので周囲のアウトドアギアになじみやすく、置きっぱなしでも生活感が出にくいのがポイント。丈夫なオリコンもいいですが、1500円で買えてオシャレなキャプテンスタッグもオススメですよ。
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