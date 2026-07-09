Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第128回
部活の差し入れで使うやつ。キャプテンスタッグの車輪つきクーラーが6000円台に【Amazonプライムデー先行セール】
2026年07月09日 17時45分更新
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) UY-7096
通常価格7980円→6674円（16％オフ）
部活の差し入れで、飲み物をまとめて冷やして運ぶときに便利なのが、キャプテンスタッグの46Lホイールクーラー。今なら通常価格7980円から1306円引きの6674円。16％オフで買いやすくなっています。
容量は約46Lで、500mlペットボトルなら約28本、2Lペットボトルなら約15本が収納可能。製品サイズは約幅63.5×奥行36×高さ38.5cm、重さは約4.21kg。46Lクラスは中身を入れると重くなるので、キャスター付きが便利。水抜き栓が付いていて、使い終わったあとの氷水を捨てやすいのもポイントです。
保冷効力は公称で8度以下ですが、保冷時間や冷え方は気温、氷や保冷剤の量、開閉回数で変わります。飲み物満載のクーラーを手持ちで運んでいくと、子どもより先に大人の方が汗だくになってしまいます。ホイールに助けてもらいましょう。
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