Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第126回
1脚あるとキャンプの安心感が全然違う。コールマンの万能チェアが1万2174円に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月09日 17時20分更新
Coleman(コールマン) レイチェア NX 18
通常価格1万4850円→1万2174円（18％オフ）
食事、休憩、たき火、すべてのシーンで使えるキャンプチェアを探している人にオススメなのが、コールマンの「レイチェア NX 18」。今なら通常価格1万4850円から2676円引きの1万2174円です。
高さ6段階と3段階リクライニングを組み合わせて、18通りのスタイルに調整できるのが特徴。食事のときは高めにして背もたれを起こし、たき火のそばでは低めに、休憩中は背もたれを倒す、といった使い分けができます。使用時サイズは最小時で約62×79×85.5cm、最大時で約62×91×106cmです。
難燃生地採用でたき火のそばでも使いやすく、アームレストは天然木でガッシリしています。重さは約4.3kgとやや重めなので、基本的にはクルマに乗せてキャンプ場まで持っていきたい。あるだけでキャンプでやりたいことが増えそうな1脚です。
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