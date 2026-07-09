1脚あるとキャンプの安心感が全然違う。コールマンの万能チェアが1万2174円に【Amazonプライムデー2026】

Coleman(コールマン) レイチェア NX 18

通常価格1万4850円→1万2174円（18％オフ）

食事、休憩、たき火、すべてのシーンで使えるキャンプチェアを探している人にオススメなのが、コールマンの「レイチェア NX 18」。今なら通常価格1万4850円から2676円引きの1万2174円です。

高さ6段階と3段階リクライニングを組み合わせて、18通りのスタイルに調整できるのが特徴。食事のときは高めにして背もたれを起こし、たき火のそばでは低めに、休憩中は背もたれを倒す、といった使い分けができます。使用時サイズは最小時で約62×79×85.5cm、最大時で約62×91×106cmです。

難燃生地採用でたき火のそばでも使いやすく、アームレストは天然木でガッシリしています。重さは約4.3kgとやや重めなので、基本的にはクルマに乗せてキャンプ場まで持っていきたい。あるだけでキャンプでやりたいことが増えそうな1脚です。