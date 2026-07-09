麦茶の消費量がバグる季節に朗報！「by Amazon麦茶パック」が30％オフ

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「by Amazon 麦茶 パック 52袋×6袋」がAmazonプライムデー先行セールに登場！

「by Amazon 麦茶 パック 52袋×6袋」が、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象になっています。

国内産大麦を使用したティーバッグタイプの麦茶で、過去価格1,438円のところ、30％オフの1,007円で販売されています。6袋入りのため、1袋あたり約168円です。

日常的に麦茶を飲む人にとって、Amazonプライムデー先行セールでまとめ買いしやすい価格となっています。

「by Amazon 麦茶 パック」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon 麦茶 パック」は、国内産大麦を使用し、国内の工場で製造された麦茶ティーバッグです。

低温でじっくり焙煎することで芳醇な香りを引き出しているほか、香ばしさが特長の深煎り麦茶と、甘みが特長の浅煎り麦茶をブレンドし、苦くなりにくく深みのある味わいに仕上げたとしています。

また、カフェインゼロ・カロリーゼロのため、コーヒーや紅茶、緑茶とは異なり、カフェインを含まない飲み物です。水出し、煮出しのどちらにも対応しています。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはストックのチャンス！

「by Amazon 麦茶 パック 52袋×6袋」が、30％オフで1袋あたり約168円と、毎日飲む麦茶をまとめて用意したい人には見逃せないセールとなっています。

現在開催中のAmazonプライムデー先行セールで購入できる期間限定価格です。暑い季節に向けて、ストック用としてチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。