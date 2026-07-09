冷蔵庫の主役を箱買いだ！「本麒麟」500mlケースがプライムデー先行セールでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「本麒麟 500ml 24本」がAmazonプライムデー先行セールに登場！

キリンビールの発泡酒「本麒麟 500ml 24本」が、現在開催中のAmazonプライムデー先行セールの対象になっています。

参考価格5,398円のところ、17％オフの4,498円で販売されています。24本入りのため、1本あたりは約187円です。

まとめ買いを検討している人にとって、Amazonプライムデー先行セールで購入できる注目商品のひとつとなっています。

「本麒麟」の特徴

Amazon商品ページより

「本麒麟」は、力強いコクと飲みごたえを目指して造られた新ジャンルの商品です。キリン伝統のドイツ産ヘルスブルッカーホップを使用し、爽やかで上質な苦みが特長とされています。アルコール度数は6％です。

また、キリンビール伝統の低温熟成期間を1.5倍にした長期低温熟成製法を採用し、雑味を抑えた調和のある味わいを実現したといいます。

醸造工程の見直しによりアルコール由来の雑味や飲みにくさを低減するとともに、大麦の配合を増やすことで力強いコクと飲みごたえを維持しているとしています。

まとめ：Amazonプライムデー先行セールはケース買いの好機！

「本麒麟 500ml 24本」が17％オフ、1本あたり約187円で購入できるため、普段から本麒麟を飲んでいる人はお得にストックを増やすチャンスとなっています。

現在開催中のAmazonプライムデー先行セールでの期間限定価格となっているため、まとめ買いを考えている人はこの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。