レモンサワー好きが箱で確保するチャンス！「こだわり酒場のレモンサワー缶」24本がAmazonで21％オフ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

サントリー「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,464円のところ、21％オフの2,733円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約114円で購入できます。

「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーの「こだわり酒場のレモンサワー」は、料飲店で飲む本格的なレモンサワーの味わいを家庭で手軽に楽しめるよう仕上げた缶チューハイです。アルコール度数は7％です。

商品にはレモンをまるごと漬け込む「果実まるごと仕込み」を採用し、果実のおいしさを生かした浸漬酒で仕上げています。

また、米・焙煎麦・玉露焼酎を黄金比率でブレンドしたベース焼酎を使用することで、レモンの香味を引き立てながら、お酒のうまみと余韻を両立したとしています。

まとめ：Amazonタイムセールでケース買いのチャンス！

「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が21％オフとなっており、1本あたり約114円で購入できるお得なタイムセールとなっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで価格が下がっているこの機会に、ストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。