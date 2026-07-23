アスキーグルメ ナベコ厳選 Amazonお勧めお酒情報 第230回
レモンサワー好きが箱で確保するチャンス！「こだわり酒場のレモンサワー缶」24本がAmazonで21％オフ
2026年07月23日 20時00分更新
アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！
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「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
サントリー「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格3,464円のところ、21％オフの2,733円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約114円で購入できます。
「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」の特徴
Amazon商品ページより
サントリーの「こだわり酒場のレモンサワー」は、料飲店で飲む本格的なレモンサワーの味わいを家庭で手軽に楽しめるよう仕上げた缶チューハイです。アルコール度数は7％です。
商品にはレモンをまるごと漬け込む「果実まるごと仕込み」を採用し、果実のおいしさを生かした浸漬酒で仕上げています。
また、米・焙煎麦・玉露焼酎を黄金比率でブレンドしたベース焼酎を使用することで、レモンの香味を引き立てながら、お酒のうまみと余韻を両立したとしています。
まとめ：Amazonタイムセールでケース買いのチャンス！
「こだわり酒場のレモンサワー缶 350ml×24本」が21％オフとなっており、1本あたり約114円で購入できるお得なタイムセールとなっています。
現在開催中のAmazonタイムセールで価格が下がっているこの機会に、ストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。
※価格は税込み表記です。
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