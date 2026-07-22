頑張った日の晩酌を“箱”で確保！「金麦 ザ・ラガー」24本がまとめ買いでお得

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」がAmazonタイムセールに登場！

サントリーの「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本［6缶×4］」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

参考価格4,379円のところ、20％オフの3,490円で販売中です。24本入りのため、1本あたり約145円で購入できます。

食事と一緒に楽しめる新ジャンルを、お得な価格でまとめ買いできる機会となっています。

「金麦 ザ・ラガー」の特徴

Amazon商品ページより

「金麦 ザ・ラガー」は、サントリーの新ジャンル「金麦」シリーズの商品です。アルコール度数は6％です。

前身の「金麦ゴールドラガー」から麦芽使用量を増やし、原料配合を見直すことで、力強い飲みごたえを高めたとしています。

「複雑で満足感のある味わい」と「食事に合う心地良い後味」を特徴としており、食事と合わせて楽しめる満足感のある味わいで、濃いめのラガーに仕上げられているといいます。

まとめ：Amazonタイムセールでまとめ買いするチャンス！

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「金麦 ザ・ラガー 350ml 24本」を20％オフで購入できます。

1本あたり約145円とお得な価格になっているため、この機会にストック用としてまとめ買いを検討してみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。